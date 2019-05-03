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03.05.2019, 16:32

Появился проект постановления с датой инаугурации Зеленского

Появился проект постановления с датой инаугурации Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Предлагают провести инаугурацию президента 19 мая

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Народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, на котором пройдет инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского

В проекте постановления предлагают провести заседание 19 мая 2019 года. 

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23 апреля 2019 года ЦИК обработал 100% голосов избирателей во втором туре президентских выборов. С 73,2% победил Зеленский. Петр Порошенко набрал 24,4% голосов.

Ранее Зеленский заявил, что ЦИК специально затягивает с результатами выборов, чтобы у него не было в итоге возможности распустить Раду. 

Также у новоизбранного президента сообщили, что Зеленский представит команду, в том числе глав СБУ, ГПУ, МВД, Минобороны, Генштаба и прочих не ранее, чем обоснуется на Банковой

Сегодня, 3 мая, официальные издания Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр опубликовали результаты выборов президента страны.

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Теги: Владимир Зеленский, президент, инаугурация, выборы-2019
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