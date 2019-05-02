Зеленский зовет Путина в Facebook

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Избранного президента Владимира Зеленского "радует", что российские политики "освоили новый для себя жанр – общение в публичном пространстве" и "приглашает" главу РФ Владимира Путина "к открытости и публичности" – в Facebook. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

"Ведь Интернет, как известно, все помнит, и эту дискуссию будут фиксировать миллионы людей во всем мире", - написал он.

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В своем посте Зеленский также прокомментировал выход на НТВ шоу "Магия" от 2011-го, в котором он был ведущим, а также "общее" между Украиной и Россией, о чем заявил ранее Путин.

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