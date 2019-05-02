Зеленский о шоу с ним на НТВ: Это будет странно выглядеть

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Следующий президент Украины Владимир Зеленский назвал странным выход в РФ шоу с его участием, поскольку он не собирается делать в России политическую карьеру. Об этом он написал в своем Facebook.

"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - заявил он.

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28 апреля сообщалось, что на российском НТВ с 3 мая начнут показывать шоу "Магия" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Шоу сняли еще в 2011-м.

24 апреля стало известно, что после выборов лидер "Студии Квартал 95" Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.