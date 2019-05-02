Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 13:48

Зеленский о шоу с ним на НТВ: Это будет странно выглядеть

Зеленский о шоу с ним на НТВ: Это будет странно выглядеть - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Владимир Зеленский сказал, что участие в телешоу помогло в ему победить на выборах президента Украины, но делать политическую карьеру в РФ он намерен

Реклама
Реклама

Следующий президент Украины Владимир Зеленский назвал странным выход в РФ шоу с его участием, поскольку он не собирается делать в России политическую карьеру. Об этом он написал в своем Facebook.

"Хочу напомнить, что именно участие в телешоу сделало меня популярным в Украине и в конце концов помогло стать избранным президентом Украины. Эфир этого шоу, снятого много лет назад, на мой взгляд, имеет странный вид - у меня нет амбиций сделать политическую карьеру в России", - заявил он.

Реклама

28 апреля сообщалось, что на российском НТВ с 3 мая начнут показывать шоу "Магия" с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего. Шоу сняли еще в 2011-м.

24 апреля стало известно, что после выборов лидер "Студии Квартал 95" Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

Отправить:
Распечатать:
Теги: росТВ, Владимир Зеленский, шоу, НТВ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 