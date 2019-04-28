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28.04.2019, 21:24

На российском ТК покажут шоу с Зеленским

На российском ТК покажут шоу с Зеленским - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Шоу "Магия" начнут показывать 3 мая

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На российском телеканале НТВ начнут показывать шоу "Магия" с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего.

Шоу сняли еще в 2011-м.

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"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу "Магия" и его ведущий — всенародно признанный президент Украины Владимир Зеленский! Премьера — с 3 мая на НТВ", - сказано в анонсе.

24 апреля стало известно, что после выборов лидер "Студии Квартал 95" Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

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Теги: Владимир Зеленский, шоу, НТВ
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