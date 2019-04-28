На российском ТК покажут шоу с Зеленским

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

На российском телеканале НТВ начнут показывать шоу "Магия" с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским в качестве ведущего.

Шоу сняли еще в 2011-м.

Реклама

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах! Новое шоу "Магия" и его ведущий — всенародно признанный президент Украины Владимир Зеленский! Премьера — с 3 мая на НТВ", - сказано в анонсе.

24 апреля стало известно, что после выборов лидер "Студии Квартал 95" Зеленский оставит проекты, в которых много лет был режиссером-постановщиком, ведущим и актером.

Читайте также: Зеленский проводит "квартирники" около Мариинского парка: видео