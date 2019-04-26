Зеленский проводит "квартирники" около Мариинского парка: видео

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Победивший на выборах президента Владимир Зеленский до 2-го тура проводил встречи и переговоры не в официальном штабе, а, возможно, у себя в квартире

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Команда избранного президента Владимира Зеленского неофициально проводит встречи и переговоры в многоэтажном жилом доме возле Мариинского парка в Киеве "из-за опасений прослушки". Об этом речь идет в сюжете журналистского проекта Схемы от Радио Свобода и канала UA:Перший.

Расследование проводилось до второго тура выборов, на котором Зеленский с рекордным отрывом победил Петра Порошенко.

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16 апреля съемочная группа зафиксировала нескольких представителей команды Зеленского, которые собрались не в официальном штабе, а в одной из квартир этого дома.

Был замечен экс-глава Минфина Александр Данилюк. Он заявил, что команда Зеленского собралась в этом доме, чтобы их разговоры "никто не прослушал". Председатель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус назвал примерное количество участников встречи: "может человек 20", в том числе юрист команды и личный адвокат олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан.

Бывший корпоративный секретарь ПриваБанка Виктория Страхова заявила, что они "просто команда единомышленников, которая хочет обсудить некоторые вопросы".

"Еще двое участников той встречи - Сергей Бабак (вопросы образования) и Ирина Венедиктова (экс-кандидат в Верховный суд) - по их словам, пришли в Мариинский парк, чтобы утолить жажду: "Мы кофе хотели пойти попить", - сказали они.

Эксперт Украинского института будущего Денис Монастырский (судебная и правоохранительная реформа) вообще отрицал любую встречу, а экс-замминистра юстиции Руслан Рябошапка (антикоррупционная политика) вообще отказался что-либо говорить о встрече.

В этом доме расположена квартира бизнес-партнера Зеленского по Кварталу 95 и соратника Коломойского Тимура Миндича. По данным проекта Бигус.info, там есть и квартира самого Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, расследование, грушевского, радио свобода, андрей богдан
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