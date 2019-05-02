Зеленский - Путину: У нас общее только то, что вы должны вернуть

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что теперь между Украиной и Россией общей является только государственная граница и что Россия должна вернуть Украине контроль над этой границей. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией.

Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница.

2295 километров и 400 метров "общего".

И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть.

Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего".

А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами.

И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - написал он.

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Таким образом Зеленский, очевидно, ответил на заявление президента России Владимира Путина о том, что общее гражданство якобы сделало бы россиян и украинцев сильнее и успешнее.

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда сообщалось, что российский лидер намерен упростить это и для остальных украинцев.

На это Зеленский отреагировал постом в Facebook о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ.

1 мая на сайте Кремля появился подписанный Путиным указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины (уже не только жителям оккупированного Донбасса).