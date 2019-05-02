Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 13:50

Зеленский - Путину: У нас общее только то, что вы должны вернуть

Зеленский - Путину: У нас общее только то, что вы должны вернуть - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко./LIGA.net)

Общим между Украиной и Россией сейчас является только государственная граница, написал в Facebook президент

Реклама
Реклама

Новоизбранный президент Владимир Зеленский считает, что теперь между Украиной и Россией общей является только государственная граница и что Россия должна вернуть Украине контроль над этой границей. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Долго думал о "много общего" между Украиной и Россией.
Реальность такова, что сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница.
2295 километров и 400 метров "общего".
И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть.
Только тогда мы сможем продолжить поиски "общего".
А запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, содержание украинцев в плену ни на йоту не приближает урегулирования отношений между нашими странами.
И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - написал он.

Реклама

Таким образом Зеленский, очевидно, ответил на заявление президента России Владимира Путина о том, что общее гражданство якобы сделало бы россиян и украинцев сильнее и успешнее. 

24 апреля Путин подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины. Тогда сообщалось, что российский лидер намерен упростить это и для остальных украинцев.

На это Зеленский отреагировал постом в Facebook о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ. 

1 мая на сайте Кремля появился подписанный Путиным указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям граждан Украины (уже не только жителям оккупированного Донбасса).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, владимир путин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 