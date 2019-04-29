Путин надеется договориться с Зеленским об общем гражданстве

Владимир Путин (фото - ЕРА)

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин считает, что якобы общее гражданство сделало бы россиян и украинцев сильнее и успешнее. Такое заявление российский лидер сделал в ответ на слова избранного президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении украинского паспорта некоторым гражданам РФ, сообщает российский Интерфакс.

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - сказал Путин.

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"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул Путин.

Он убежден, что русские и украинцы – это якобы единый народ со своими особенностями, культурой и языком.

"У нас есть много общего. Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские и украинцы", - убежден президент РФ.

27 марта Зеленский заявил, что Украина может предоставить Путину перечень граждан Украины, которым в ближайшее время станет очень некомфортно в стране, которую они цинично грабили, злоупотребляя высокими должностями.