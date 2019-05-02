Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.05.2019, 09:53

У Зеленского рассчитывали, что Порошенко откажется от стадиона

У Зеленского рассчитывали, что Порошенко откажется от стадиона - Фото
Юрий Костюк (скриншот из видеозаписи)

Сценарист "Слуги народа" Юрий Костюк признался, что Зеленский не ожидал согласия соперника, а также рассказал о том, как сериал повлиял на электорат

Реклама
Реклама

В предвыборном штабе Владимира Зеленского практически не верили в то, что после вызова шоумена в видеоролике действующий глава государства Петр Порошенко согласится на стадионные "дебаты". В этом признался сценарист сериала "Слуга народа" Юрий Костюк, пишет Украинская правда.

"Честно? На 90% думали, что откажется", - сказал он.

Реклама

Зеленский в процессе подготовки к дебатам не использовал психолога и учителя украинского языка, но занимался с учителем языка во время активной фазы кампании. "Помогало окружение - мы пытались говорить с ним как можно больше на украинском", - пояснил Костюк.

То, что на дебаты Зеленские пришел "агрессивным" - это его собственная импровизация, специально никто кандидата не накачивал психологически.

"Такой истории, как показывают в кино о боксе, когда есть тренер, который настраивает: "Ты должен его порвать" - такого не было. На самом деле, если бы так все происходило, это могло бы помешать", - сказал Костюк.

Подвязать под выборы трейлеры третьего сезона "Слуги народа", по словам Костюка, было идеей Зеленского, "которую в начале никто не понимал".

"Все говорили, если мы идем в политику, это как-то несерьезно, по крайней мере я тогда не понимал это. Мне казалось, что это странно, что это реклама сериала, как оно будет коррелировать? Где Голобородько, а где Зеленский? На самом деле эта идея таки сработала, ведь в роликах была и реклама третьего сезона, и собственно из-за этих ролики мы могли доносить определенные позиции", - сказал он.

Во втором туре выборов Зеленский победил (73,2%) действующего президента (24,4%).

Отправить:
Распечатать:
Теги: Слуга народа, Юрий Костюк, Петр Порошенко, дебаты, стадион, выборы, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 