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Стала известна суть иска Богдана к журналистам Схем

Стала известна суть иска Богдана к журналистам Схем - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.08.2019, 14:17

Глава ОП считает неправдивой информацию о том, что он в 2018 - начале 2019 г якобы трижды посещал РФ

Глава Офиса президента Андрей Богдан хочет, чтобы суд обязал журналистов программы "Схемы" и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) опровергнуть информацию о том, что якобы в 2018 году-начале 2019 года он как минимум трижды летал в Россию. Об этом говорится в комментарии главы ОП, который он предоставил Интерфакс-Украина.  

Речь идет о в выпуске "Схем" за 11 апреля, где говорилось, что Богдан часто летает в Беларусь. Журналисты предположили, что через эту страну он посещает РФ. В том числе, по данным авторов программы, Богдан трижды прилетал в московский аэропорт Внуково и улетал оттуда.

12 апреля Богдан опроверг эту информацию в своем Facebook. Он написал, что "внесен в черный лист в России": "В Россию и Белоруссию не могу заехать даже если бы хотел". Последний раз, по его словам, Богдан ездил в РФ в 2014 году. В том посте он пригрозил журналистам "Схем" судом.

В своем сегодняшнем комментарии глава ОП утверждает, что дважды пытался урегулировать спор во внесудебном порядке.

По словам Богдана, он предоставил копию официального ответа Главного центра обработки специальной информации Госпогранслужбы, согласно которому с апреля 2014 Богдан пересек границу Украины в направлении РФ и Беларуси лишь дважды - в мае 2014 года: один раз на выезд 15 мая и один раз на въезд 16 мая.

В комментарии главы ОП говорится, что киевское бюро Радио Свобода (производитель "Схем") заявило о якобы наличии у журналистов документального подтверждения информации о его поездках в РФ. Однако редакция не предоставило этих доказательств, сославшись на право не раскрывать источники.

20 августа Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов Схем и НОТУ, однако суть его претензий до сегодняшнего дня была неизвестна.

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НОТУ схемы радио свобода андрей богдан
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