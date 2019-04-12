Юрист Коломойского угрожает Схемам судом

Андрей Богдан (фото - Facebook Андрея Богдана)

Юрист олигарха Игоря Коломойского Андрей Богдан, который, по информации СМИ, также осуществляет юридическое сопровождение штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского, заявил, что подаст в суд на журналистов программы Схемы из-за обнародования информации о его поездках в Москву, которую Богдан считает неправдивой. Об этом юрист написал в Facebook.

В последнем выпуске Схем журналисты проанализировали полеты Богдана. Они обратили внимание, что юрист часто летает в Беларусь, и предположили, что через эту страну он посещает Россию.

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По данным базы полетов, отмечается в расследовании, Богдан трижды прилетал в аэропорт Внуково и улетал оттуда. В причинах въезда в Россию было указано "командировка и временное проживание". При этом сам Богдан заявил, что с начала войны в Россию не ездил.

В своем Facebook Богдан написал, что "внесен в черный лист в России" и не может въехать ни в РФ, ни в Беларусь "даже если бы хотел".

"Солгали. Сознательно солгали. Чтобы показать связи с Россией в период предвыборной компании. Готовьтесь. В суд", - написал юрист.

Ранее журналисты Bihus.info выяснили, что Богдан участвует в работе предвыборного штаба Зеленского. И от имени штаба кандидата якобы встречался с руководством НАБУ.

Политтехнолог Зеленского Дмитрий Разумков сказал, что Богдан "иногда заходит в штаб как старый товарищ Зеленского".