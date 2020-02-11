Зеленский о конфликтах в команде: 100% будем кого-то терять

Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)

В команде президента Владимира Зеленского есть конфликты, которые мешают ей работать. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте", - сказал он и добавил, что в таких конфликтах нет победителей, и не бывает ничьих.

Зеленский добавил, что в Офисе президента есть лишь два-три человека, которых он знает давно. При этом он отметил, что это разные вопросы – с кем он работает и кому доверяет. В качестве примера он привел экс-министра развития громад и территорий Алену Бабак, с которой познакомился в студенческие годы.

"После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга", - объяснил президент.

Зеленский подытожил, что долго не доверяет людям, однако если он уже доверился, то его сложно переубедить, что человек "чем-то там занимается нехорошим, недобрым".

В последние сутки в украинских СМИ стала появляться информация, что глава ОП Андрей Богдан якобы подаст в отставку в ближайшее время, а на его место может прийти советник Зеленского Андрей Ермак . Собеседники LIGA.net в ОП не ответили, является эта информация достоверной или нет.

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