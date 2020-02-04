Первая отставка в Кабмине: Рада уволила Алену Бабак

Сегодня Алена Бабак была уволена с должности министра развития общин и территорий. Такое решение приняла Верховная Рада.
За увольнение Бабак проголосовало 266 нардепов, против - 32.
Голосование по фракциям:
Во время выступления в Раде Бабак заявила, что "кланы" в строительной сфере не должны рассчитывать на то, что с ее отставкой в этой области прекратится борьба с коррупцией.
Часть оппозиционных фракций отказалась поддержать увольнение Бабак. Депутаты отметили, что не были объяснены причины ее отставки и предположили, что на нее оказывается давление. Сама Бабак заявила, что подать заявление об увольнении было ее собственным решением, а по фактам давления идет работа правоохранительных органов.