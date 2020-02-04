Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Первая отставка в Кабмине: Рада уволила Алену Бабак

Первая отставка в Кабмине: Рада уволила Алену Бабак - Фото
Алена Бабак (Фото: пресс-служба Кабмина)
04.02.2020, 11:09

Министр написала заявление по собственному желанию

Сегодня Алена Бабак была уволена с должности министра развития общин и территорий. Такое решение приняла Верховная Рада.

За увольнение Бабак проголосовало 266 нардепов, против - 32. 

Голосование по фракциям:

Во время выступления в Раде Бабак заявила, что "кланы" в строительной сфере не должны рассчитывать на то, что с ее отставкой в этой области прекратится борьба с коррупцией.

Часть оппозиционных фракций отказалась поддержать увольнение Бабак. Депутаты отметили, что не были объяснены причины ее отставки и предположили, что на нее оказывается давление. Сама Бабак заявила, что подать заявление об увольнении было ее собственным решением, а по фактам давления идет работа правоохранительных органов.

  • 17 января увольнение Бабак и назначение вместо нее Дениса Шмыгаля рассмотрел профильный комитет парламента.

Еще по теме
Напишите нам
верховная рада Алена Бабак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 