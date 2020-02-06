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Зеленский: Записи Гончарука загрузили в интернет с компьютера 1+1

Зеленский: Записи Гончарука загрузили в интернет с компьютера 1+1 - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)
06.02.2020, 21:34

Президент сообщил, что у сотрудников Управления госохраны также были обыски по делу о незаконной прослушке премьера

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, незаконно сделанную запись разговора премьер-министра загрузили в интернет с устройства в офисе телеканала 1+1, где СБУ вчера провела обыск. Об этом он сказал журналистам во время поездки во Львовскую область, сообщает УНИАН.

"Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это (здание Кабмина, - ред.) режимный объект", - сказал он.

Зеленский сообщил, что у сотрудников Управления госохраны также были обыски.

"К сожалению, у "Грошей" обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал, и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - сказал президент.

При это он отметил, что не может вмешиваться в расследование.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия, это уже перебор", - сказал Зеленский.

  • Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.
  • 5 февраля 2020-го в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский, СБУ провела обыск по делу о незаконной прослушке премьера. Изъяты два системных блока.
  • Также обыски прошли дома у двух журналистов 1+1 и у одного бывшего журналиста.
  • 6 февраля на заседании фракции Слуга народа президент сказал, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировались в помещении, которое вчера обыскала СБУ. Собеседник LIGA.net во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса 1+1.

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Владимир Зеленский прослушка 1+1 александр дубинский алексей гончарук
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