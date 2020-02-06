Зеленский: Записи Гончарука загрузили в интернет с компьютера 1+1

Владимир Зеленский (Фото: Степан Франко/ЕРА)

Президент Владимир Зеленский заявил, что, по его информации, незаконно сделанную запись разговора премьер-министра загрузили в интернет с устройства в офисе телеканала 1+1, где СБУ вчера провела обыск. Об этом он сказал журналистам во время поездки во Львовскую область, сообщает УНИАН.

"Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это (здание Кабмина, - ред.) режимный объект", - сказал он.

Зеленский сообщил, что у сотрудников Управления госохраны также были обыски.

"К сожалению, у "Грошей" обыски потому, что, насколько мне известно, именно с той техники эта информация, эти записи были загружены в интернет. Ищут, кто писал, кто заказал, и кто это в Интернет выбросил. Я так понимаю, что нашли, кто это в интернет выбросил", - сказал президент.

При это он отметил, что не может вмешиваться в расследование.

"Мне очень жаль, я не могу вмешиваться в их следственные действия, это уже перебор", - сказал Зеленский.