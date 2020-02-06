Зеленский узнал об обыске на 1+1 из поста Дубинского - источник

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский утверждает, что о вчерашнем обыске на телеканале 1+1 он узнал из сообщения в соцсети нардепа Слуги народа Александра Дубинского. Об этом глава государства рассказал сегодня на заседании фракции СН, сообщили корреспонденту LIGA.net источники в партии.

"Говорит, что... сразу же набрал (главу СБУ Ивана) Баканова", - сказал собеседник о реакции Зеленского. По его словам, обыски проходили в рамках расследования "пленок Гончарука".

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Президент заявил, что у следствия есть информация, что "пленки" монтировались именно в том помещении, где прошел обыски, но кто слил их в СМИ, правоохранители не знают. Источник рассказал, что на днях также прошли обыски по месту жительства 25 сотрудников Управления госохраны, которые были рядом с кабинетом премьера в день слива данных.

Еще один собеседник во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса 1+1.