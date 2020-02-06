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Зеленский узнал об обыске на 1+1 из поста Дубинского - источник

Зеленский узнал об обыске на 1+1 из поста Дубинского - источник - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
06.02.2020, 10:59

Президент рассказал на заседании фракции, что, по его данным, "пленки Гончарука" монтировались в помещении, которое вчера обыскала СБУ

Президент Владимир Зеленский утверждает, что о вчерашнем обыске на телеканале 1+1 он узнал из сообщения в соцсети нардепа Слуги народа Александра Дубинского. Об этом глава государства рассказал сегодня на заседании фракции СН, сообщили корреспонденту LIGA.net источники в партии.

"Говорит, что... сразу же набрал (главу СБУ Ивана) Баканова", - сказал собеседник о реакции Зеленского. По его словам, обыски проходили в рамках расследования "пленок Гончарука".

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Президент заявил, что у следствия есть информация, что "пленки" монтировались именно в том помещении, где прошел обыски, но кто слил их в СМИ, правоохранители не знают. Источник рассказал, что на днях также прошли обыски по месту жительства 25 сотрудников Управления госохраны, которые были рядом с кабинетом премьера в день слива данных.

Еще один собеседник во фракции сообщил, что, по данным следствия, аудио загружали на YouTube по IP-адресу офиса 1+1.

  • 5 февраля 2020-го в офисе редакции программы "Гроші", которую ранее вел Дубинский, СБУ провела обыск по делу о незаконной прослушке премьера Алексея Гончарука и членов Кабмина.
  • Запись, где обсуждается экономическая ситуация и знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.
  • Зеленский дал указание за две недели найти причастных. Все участники совещания, аудио которого было слито в сеть, дали показания.
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