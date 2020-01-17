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Зеленский дал две недели, чтобы найти, кто записывал Гончарука

Зеленский дал две недели, чтобы найти, кто записывал Гончарука - Фото
Фото: пресс-служба президента
17.01.2020, 14:08

Президент требует разработать меры, чтобы подобное не повторялось

За две недели найти причастных к записи встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка потребовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент поставил такую задачу во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления госохраны.

Также президент отметил, что в рамках расследования должно быть установлено, кто присутствовал на переговорах, и выяснить обстоятельства, в которых они проходили.

Зеленский потребовал в течение двух недель разработать меры, которые сделали бы невозможными подобные инциденты в будущем.

  • 15 января в сети появились записи, на которых Гончарук обсуждает с руководством Минфина и Нацбанка, как объяснять Зеленскому экономические вопросы.
  • Вчера Гончарук отреагировал на них видеообращением.
  • Сегодня премьер-министр написал заявление об отставке, которое передал Зеленскому "с правом внесения в Раду".
  • С Слуге народа считают, что заявление Гончарука - игра, и отставки не будет.
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