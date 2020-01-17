Зеленский дал две недели, чтобы найти, кто записывал Гончарука

Фото: пресс-служба президента

За две недели найти причастных к записи встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка потребовал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент поставил такую задачу во время встречи с руководителями СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления госохраны.

Также президент отметил, что в рамках расследования должно быть установлено, кто присутствовал на переговорах, и выяснить обстоятельства, в которых они проходили.

Зеленский потребовал в течение двух недель разработать меры, которые сделали бы невозможными подобные инциденты в будущем.