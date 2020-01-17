Отставки Гончарука не будет, это игра - источник в Слуге народа

Алексей Гончарук (Фото: пресс-служба Кабмина)

Решение премьер-министра Алексея Гончарука написать заявление об отставке – "это срежиссированная игра". Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал собеседник в руководстве фракции Слуга народа.

"Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление", - подчеркнул собеседник, уточнив, что заявление отставке подано не в Верховную Раду, как должен бы был, а президенту.

Собеседник дал понять, что это все напоминает историю с заявлением главы Офиса президента Андреем Богданом.

Гончарук и министры не пришли сегодня на час вопросов к правительству

СПРАВКА. Согласно статье 15 закона о Кабмине, премьер-министр имеет право заявить Раде о своей отставке – и парламент должен рассмотреть этот вопрос не позднее, чем на 10-й день после поступления заявления об отставке. Если оно поступило во время очередной сессии Рады, и не позднее первой пленарной недели следующей очередной сессии, если такое заявление поступило в межсессионный период.

написал заявление об отставке. 17 января сообщалось , что Гончарук

15 января в YouTube появилась запись, неформальной встречи Гончарука с руководством Минфина, НБУ и МЭРТа. На которой обсуждалась экономическая политика страны и как донести идеи до президента.

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