Отставки Гончарука не будет, это игра - источник в Слуге народа

Решение премьер-министра Алексея Гончарука написать заявление об отставке – "это срежиссированная игра". Об этом корреспонденту LIGA.net рассказал собеседник в руководстве фракции Слуга народа.
"Вся эта история с заявлением Гончарука – не более, чем срежиссированная игра. Понятное дело, что никакой отставки не будет – можно даже посмотреть, куда он подал свое заявление", - подчеркнул собеседник, уточнив, что заявление отставке подано не в Верховную Раду, как должен бы был, а президенту.
Собеседник дал понять, что это все напоминает историю с заявлением главы Офиса президента Андреем Богданом.
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