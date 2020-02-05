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Обыск в одном из офисов 1+1. Баканов сделал заявление

Обыск в одном из офисов 1+1. Баканов сделал заявление - Фото
Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)
05.02.2020, 23:13

Глава СБУ отметил, что по этому делу также проверяли министров, представителей власти и УГО

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что сегодняшние обыски, которые СБУ проводила в офисе программы "Секретные материалы", выходящей в эфире телеканала 1+1, не являются давлением на журналистов или притеснением свободы слова. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1 + 1 или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - сказал Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились и в отношении министров, представителей государственной власти и УГО.

По его словам, отдельные чиновники согласились пройти проверку на детекторе лжи и все отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Отмечается, что следователи и оперативники СБУ установили, что к проведению незаконного использования СТС, получения, монтажа и распространения аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

Сообщается, что следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

  • Сегодня в офисе программы "Секретные материалы" по ул. Куреневской, 18 СБУ провела обыск в рамках расследования дела о незаконной записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства. 
  • Группа 1+1 медиа сообщила, что обыск проходит в помещении редакции программы "Гроші", которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский.
  • Также, по предварительной информации, обыски проходили дома у двух журналистов редакции – Куксина и Дениса Данько. 
  • По словам представителя 1+1 Максима Шиленко, обыск также проводится дома у бывшего сотрудника телеканала Александра Низовцева, сообщает ТСН. "Двое из журналистов (Куксин и Данько, - ред.) действительно работают в департаменте журналистских расследований. Один (Низовцев, - ред.) не работает на 1+1 давно", - сказал Шиленко.
  • Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.
  • 17 января президент Владимир Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.

Читайте также: СБУ объяснила обыск в офисе передачи, которую вел Дубинский

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Иван Баканов 1+1 обыск сбу
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