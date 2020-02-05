Обыск в одном из офисов 1+1. Баканов сделал заявление

Иван Баканов (Фото: пресс-служба СБУ)

Глава Службы безопасности Иван Баканов заявил, что сегодняшние обыски, которые СБУ проводила в офисе программы "Секретные материалы", выходящей в эфире телеканала 1+1, не являются давлением на журналистов или притеснением свободы слова. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

"Ни о каком давлении на журналистов телеканала 1 + 1 или притеснения свободы слова в Украине в данной ситуации речь не идет. И быть не может в принципе. Мы говорим о беспристрастном и всестороннем расследовании уголовного дела о незаконном прослушивании главы правительства. И следственные действия проходили не только по улице Куреневской, 18, но и по другим адресам проверяемых лиц", - сказал Баканов.

Также глава СБУ отметил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились и в отношении министров, представителей государственной власти и УГО.

По его словам, отдельные чиновники согласились пройти проверку на детекторе лжи и все отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Отмечается, что следователи и оперативники СБУ установили, что к проведению незаконного использования СТС, получения, монтажа и распространения аудиозаписей могут быть причастны отдельные лица, которые периодически посещают и используют во время своей деятельности помещения на улице Куреневской.

Сообщается, что следственные действия также проводились и у других лиц, в том числе в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

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