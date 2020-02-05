СБУ объяснила обыск в офисе передачи, которую вел Дубинский

Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Обыски, которые проходят в офисе программы "Секретные материалы", выходящей в эфире телеканала 1+1, не касаются деятельности этого телеканала, заявили в СБУ.

"Обыски, которые проводятся по улице Куреневской, 18 не связаны с деятельностью телеканала 1+1, а осуществляются в отношении конкретных лиц, в местах возможного создания и хранения ими аудио файлов, полученных незаконным способом", - сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Следственные действия также проводятся и у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств, сообщили в спецслужбе.

Сейчас в офисе программы "Секретные материалы" по ул. Куреневской, 18 СБУ проводит обыск в рамках расследования дела о незаконной записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с членами правительства. Об этом сказал журналист телеканала Евгений Куксин, компьютер которого был изъят в ходе обыска.

Группа 1+1 медиа сообщила, что обыск проходит в помещении редакции программы "Гроші", которую ранее вел депутат от Слуги народа Александр Дубинский. В компании не знают, в чем причина обысков, но предполагают, "что он связан с обличительной деятельностью программы", и требуют объяснений от главы СБУ Ивана Баканова.

Также, по предварительной информации, обыски проходят дома у двух журналистов редакции – Куксина и Дениса Данько.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

17 января президент Владимир Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.

31 января издание ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД сообщило, что ролик монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов".