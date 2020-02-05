В одном из офисов 1+1 проходит обыск по делу "пленок Гончарука"

Евгений Куксин (скриншот с видео)

В одном из офисов телеканала 1+1 по ул. Куреневской, 18 СБУ проводит обыск в рамках расследования дела о незаконной записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с другими членами правительства. Об этом сказал журналист телеканала Евгений Куксин в ходе видеотрансляции обыска.

Обыск проходит в офисе программы 1+1 "Секретные материалы".

По словам журналиста, в постановлении суда об обыске, с которым он ознакомился, сказано, что данное следственное действие осуществляется в рамках расследования дела о "пленках Гончарука".

Сотрудник СБУ, который проводит обыск, предложил журналистам добровольно выдать устройства для негласного сбора информации. Также правоохранитель предложил Куксину назвать пароль от своего рабочего компьютера, в противном случае системный блок будет конфискован. Журналист отказался назвать пароль. Его компьютер забрали сотрудники СБУ.

В офис приехал народный депутат от Слуги народа, бывший журналист 1+1 Александр Дубинский.

Журналисты программы вызвали полицию и планируют писать заявление о препятствовании журналистской деятельности.

Запись разговора Гончарука с представителями экономического блока, в котором они обсуждали экономическую ситуацию в стране, а также знания президента в этой области, появились на YouTube 15 января.

17 января президент Владимир Зеленский дал указание в течение двух недель найти причастных к осуществлению записи.

31 января издание ZN.UA со ссылкой на источники в СБУ и МВД сообщило, что ролик монтировался на компьютере "журналиста расследовательской ТВ-программы, выходящей на одном из наиболее рейтинговых телевизионных каналов".