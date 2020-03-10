США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Бомбардировщик B-2 (Фото: EPA)

Оперативная группа стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit ВВС США прибыла в Португалию, на авиабазу Лажес на Азорских островах. Об этом сообщает Голос Америки.

Бомбардировщики примут участие в учениях по интеграции в театр военных действий и летной подготовке.

Европейское командование США заявило, что самолеты будут работать на различных военных объектах в зоне его ответственности.

Дислоцированная на авиабазе Лажес 65-я группа наземного обслуживания поддерживает боевые операции НАТО, обеспечивая экспедиционные перемещения военных самолетов и глобальную связь с командирами боевых подразделений.

В 2020 году в Украине планируется провести пять военных учений с участием стран НАТО.