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Зеленский пригласил войска НАТО в Украину: план общих маневров

Зеленский пригласил войска НАТО в Украину: план общих маневров - Фото
Фото: пресс-служба 30 ОМБр
05.02.2020, 11:27

Расходы на многонациональные учения в бюджете в 2020-м - около 64 млн грн. Иностранные военные "делегации" также профинансируют их со своей стороны.

Президент Владимир Зеленский передал в Раду законопроект о допуске иностранных войск в Украину: в 2020 году здесь пройдут шесть многонациональных учений. Документ доступен на сайте парламента.

В нынешнем году, помимо внутренних учений ВСУ, состоятся такие:

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Многонациональные учения по подготовке подразделений ВСУ (весь год) - до 18 000 военных (15 000 ВСУ, 1500 США), 9 самолетов (3 ВСУ, 3 США) и вертолетов.

Украинско-американские Rapid Trident (май-сентябрь, до 25 суток) - до 4500 военных (2500 ВСУ, 1000 США), до 15 самолетов и вертолетов (5 ВСУ, 5 США).

Украинско-молдавское Юг (апрель-ноябрь, до 25 суток) - до 200 военных (100 ВСУ), до 5 самолетов и вертолетов (2 ВСУ).

Украинско-американские Sea Breeze (июнь-сентябрь, до 25 суток) - до 3750 военных (1750 ВСУ, 1000 США), до 50 кораблей (35 ВСУ, 5 США), до 2 подлодок (не ВСУ и США), до 40 самолетов и вертолетов (30 ВСУ, 5 США), до 90 единиц колесной техники (40 ВСУ, 30 США).

Украинско-румынские Риверайн (апрель-ноябрь, до 10 суток) - до 400 военных (200 ВСУ), до 18 кораблей (9 ВСУ), до 4 вертолетов (2 ВСУ), до 4 самолетов (2 ВСУ).

Украинско-британские Warrior Watcher (апрель-ноябрь, до 14 суток) - до 600 военных (300 ВСУ), до 4 кораблей (3 ВСУ), до 4 вертолетов ВСУ, до 6 самолетов (4 ВСУ).

  • ВСУ принимают участие в многонациональных военных учениях с 1994 года. До вторжения РФ украинские военные проводили их в том числе с россиянами.
  • Какие были учения в 2019 году.
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