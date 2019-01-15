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15.01.2019, 16:30

ВСУ поделились планами на 2019 год: 26 учений и подготовка кадров

ВСУ поделились планами на 2019 год: 26 учений и подготовка кадров - Фото
Фото: 93-я ОМБр

Помимо международных учений, в армии также сфокусируются на формировании новых школ для подготовки специалистов для ВСУ

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В 2019 году ВСУ планируют принять участие в общей сложности в 26 международных учениях, которые пройдут как на территории Украины, так и за ее пределами. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Сообщается, что 6 учений пройдет непосредственно в Украине, среди них - Rapid Trident, Sea Breeze, Кленовая арка и Риверайн. Остальные 20 военных учений пройдут за пределами страны.

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Кроме всего прочего, украинская армия пополнится свыше 50 новыми тренажерами, в том числе отечественного производства. 

Также планируется формирование новых школ для подготовки артиллеристов, морских пехотинцев, саперов, водолазов, десантников и специалистов беспилотных летательных аппаратов.

Всего же запланировано проведение около 2450 мероприятий по подготовке специалистов для ВСУ.

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Теги: армия Украины, ВСУ, военные учения
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