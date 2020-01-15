В США объяснили, чем будут отличаться учения "Защитник-2020"

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Военные учения "Защитник-2020" не направлены против России. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 14 января, заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг, сообщает Deutsche Welle.

"Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях", - пояснил Ролинг.

Маневры "Защитник-2020" могут стать крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 37 000 военнослужащих США и их союзников. На учениях отработают оперативную переброску американских войск в Восточную Европу.

Передислокация начнется в начале марта. Главная территория для перемещения войск - Польша, Германия же станет логистическим центром и главной страной транзита. Генерал Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения Германии, так как будет проходить преимущественно ночью.

15 декабря американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор – и вошел в воды Черного моря.

маневры не связаны с какой-либо конкретной страной