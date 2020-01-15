В США объяснили, чем будут отличаться учения "Защитник-2020"

Военные учения "Защитник-2020" не направлены против России. Об этом заявил на пресс-конференции в Берлине во вторник, 14 января, заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг, сообщает Deutsche Welle.
"Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях", - пояснил Ролинг.
Маневры "Защитник-2020" могут стать крупнейшими за последние 25 лет. В них примут участие 37 000 военнослужащих США и их союзников. На учениях отработают оперативную переброску американских войск в Восточную Европу.
Передислокация начнется в начале марта. Главная территория для перемещения войск - Польша, Германия же станет логистическим центром и главной страной транзита. Генерал Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения Германии, так как будет проходить преимущественно ночью.
маневры не связаны с какой-либо конкретной страной