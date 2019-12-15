В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фото

15 декабря американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор – и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает Думская.

Длина корабля - 154 метра, ширина 20, осадка 9,3. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж - 337 человек.

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Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".

Это не первый заход эсминца в Черное море. В 2016 году он прибыл в Одессу для участия в учениях Sea Breeze. В этом году корабль заходил румынскую Констанцу и болгарскую Варну.

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