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15.12.2019, 21:15

В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фото

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В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фото
В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фото
В Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фотоВ Черное море зашел ракетный эсминец ВМС США: фото

На корабле – более 90 пусковых установок для крылатых ракет

15 декабря американский ракетный эсминец USS Ross DDG 71 пересек Дарданеллы и Босфор – и вошел в воды Черного моря. Об этом сообщает Думская.

Длина корабля - 154 метра, ширина 20, осадка 9,3. Четыре газотурбинные установки мощностью 108 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Экипаж - 337 человек.

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Вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами "Гарпун", а также имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Томагавк".

Это не первый заход эсминца в Черное море. В 2016 году он прибыл в Одессу для участия в учениях Sea BreezeВ этом году корабль заходил румынскую Констанцу и болгарскую Варну.

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Теги: томагавк, черное море, вмс сша, эсминец, корабль, росс, USS Ross DDG 71
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