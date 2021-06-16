Боевой дрон Сокол-300 может взлететь в 2022-м. КБ Луч надеется на поддержку общественности

Первый опытный экземпляр украинского боевого беспилотника Сокол-300 планируется разработать до конца года, а поднять БПЛА в воздух могут в первом квартале 2022-го – но нужно госфинансирование. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Он спроектирован, к нему изготовляют отдельные узлы и они проходят испытания. Я думаю, что в первом квартале следующего года Сокол-300 может подняться в небо", – отметил он.

По словам специалиста, единственное, что может помешать осуществить в срок такие планы – отсутствие необходимых средств. Министерство обороны, говорит Коростелев, пока не принимает участие в финансировании проекта.

"Минобороны закупает иностранную технику и смотрит с опаской на собственные разработки, так как это может заставить пересмотреть свою собственную линию", – посетовал гендиректор КБ Луч.

Читайте также: Горбулин: Не хочу мечтать, но ОТРК на "Антеях" даст дальность поражения до 5000 км

Он добавил, что опытный образец БПЛА будет "очень тяжело" изготовить за своими силами: "Это довольно большие деньги для нашего предприятия, оборотных средств таких у нас нет. Я надеюсь, что общественное мнение поможет".

Коростелев отметил, что к украинской разработке проявляют интерес представители других стран.

Главная особенность Сокола-300, подчеркнул генконструктор, в том, что "он может работать вне метеоусловий": БПЛА будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволит "сканировать поверхность" независимо от метеоусловий. Соответствующая радиолокационная станция уже разработана.

Он отметил, что представленный на оружейной выставке в Киеве макет Сокола-300 – это финальный вид будущего беспилотника.

Смотрите видео: Стартап Aevum показал крупнейший в мире дрон Ravn X для запуска спутников в космос

Евгений Пилипенко , Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.