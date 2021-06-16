Боевой дрон Сокол-300 может взлететь в 2022-м. КБ Луч надеется на поддержку общественности
Первый опытный экземпляр украинского боевого беспилотника Сокол-300 планируется разработать до конца года, а поднять БПЛА в воздух могут в первом квартале 2022-го – но нужно госфинансирование. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев.
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"Он спроектирован, к нему изготовляют отдельные узлы и они проходят испытания. Я думаю, что в первом квартале следующего года Сокол-300 может подняться в небо", – отметил он.
По словам специалиста, единственное, что может помешать осуществить в срок такие планы – отсутствие необходимых средств. Министерство обороны, говорит Коростелев, пока не принимает участие в финансировании проекта.
"Минобороны закупает иностранную технику и смотрит с опаской на собственные разработки, так как это может заставить пересмотреть свою собственную линию", – посетовал гендиректор КБ Луч.
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Он добавил, что опытный образец БПЛА будет "очень тяжело" изготовить за своими силами: "Это довольно большие деньги для нашего предприятия, оборотных средств таких у нас нет. Я надеюсь, что общественное мнение поможет".
Коростелев отметил, что к украинской разработке проявляют интерес представители других стран.
Главная особенность Сокола-300, подчеркнул генконструктор, в том, что "он может работать вне метеоусловий": БПЛА будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволит "сканировать поверхность" независимо от метеоусловий. Соответствующая радиолокационная станция уже разработана.
Он отметил, что представленный на оружейной выставке в Киеве макет Сокола-300 – это финальный вид будущего беспилотника.
- КБ "Луч" разрабатывает разведывательно-ударный дрон Сокол-300. 6 ноября 2020-го представлен его макет. Дрон сможет нести четыре крылатые ракеты и находиться в воздухе до пяти часов с высотами до 10-12 км, а также иметь боевой радиус действия до 150 км и нести до 300 кг полезной нагрузки.
- Ранее Коростелев рассказал, чем Сокол-300 будет лучше турецких Bayraktar.
- В конце февраля 2021-го на Антонове заявили, что берутся за создание "тяжелого ударного дрона стратегического назначения".
- Антонов также создает ударный беспилотник Горлиця-2 – его называют "украинским Bayraktar".
- Коростелев говорил, что ракеты "Нептун" хотят приспособить под тактические фронтовые бомбардировщики ВСУ.
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