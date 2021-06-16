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Боевой дрон Сокол-300 может взлететь в 2022-м. КБ Луч надеется на поддержку общественности

16.06.2021, 13:22
Боевой дрон Сокол-300 может взлететь в 2022-м. КБ Луч надеется на поддержку общественности - Фото
Беспилотник Сокол-300 (Фото: АрмияInform)

Первый опытный экземпляр украинского боевого беспилотника Сокол-300 планируется разработать до конца года, а поднять БПЛА в воздух могут в первом квартале 2022-го – но нужно госфинансирование. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил глава конструкторского бюро Луч Олег Коростелев.

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"Он спроектирован, к нему изготовляют отдельные узлы и они проходят испытания. Я думаю, что в первом квартале следующего года Сокол-300 может подняться в небо", – отметил он.

По словам специалиста, единственное, что может помешать осуществить в срок такие планы – отсутствие необходимых средств. Министерство обороны, говорит Коростелев, пока не принимает участие в финансировании проекта.

"Минобороны закупает иностранную технику и смотрит с опаской на собственные разработки, так как это может заставить пересмотреть свою собственную линию", – посетовал гендиректор КБ Луч.

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Он добавил, что опытный образец БПЛА будет "очень тяжело" изготовить за своими силами: "Это довольно большие деньги для нашего предприятия, оборотных средств таких у нас нет. Я надеюсь, что общественное мнение поможет".

Коростелев отметил, что к украинской разработке проявляют интерес представители других стран.

Главная особенность Сокола-300, подчеркнул генконструктор, в том, что "он может работать вне метеоусловий": БПЛА будет оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволит "сканировать поверхность" независимо от метеоусловий. Соответствующая радиолокационная станция уже разработана.

Он отметил, что представленный на оружейной выставке в Киеве макет Сокола-300 – это финальный вид будущего беспилотника.

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Евгений Пилипенко, Станислав Стороженко
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дрон БПЛА минобороны вооружение ОПК беспилотник впк кб луч разработка радар Олег Коростелев рлс Сокол-300 SAR
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