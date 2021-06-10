UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Горбулин: Не хочу мечтать, но ОТРК на "Антеях" даст дальность поражения до 5000 км

10.06.2021, 12:45
Горбулин: Не хочу мечтать, но ОТРК на
Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украина может самостоятельно создать оперативно-тактические ракетные комплексы с дальностью поражения до 5000 км. Об этом заявил в интервью Апостроф TV первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чтобы получить ОТРК с радиусом поражения до 500 км, по его оценкам, "нам нужно 1,5-2 года". "Это абсолютно реальная задача. Очень много технологических задач на сегодня уже решено", – добавил он.

Академик уточнил, что работы в этом направлении велись по заграничным контрактам, и отметил – "слава богу, что мы не вошли там в определенные соглашения, иначе бы попали под какие-нибудь ограничения".

Читайте также: "Новое нападение неизбежно. Уступить значит исчезнуть". Новая книга Горбулина – за 5 минут 

По его мнению, если правительство всерьез возьмется за финансирование таких разработок, "мы можем очень легко перейти от 500 км к 1000 и 1500 км. На это максимум четыре-пять лет потребуется".

Горбулин также сказал, что стоит рассмотреть "неожиданные технические решения", вроде того, чтобы "посадить ОТРК на бомбардировщик или истребитель – и довести дальность до 2000 км".

"Я не хочу мечтать про 5000 км, но если использовать нашу Мрию или "Антеи" (такая задумка была), то мы можем довести и до 5000 км", – добавил он.

Читайте колонку: "Вільха" или Сапсан: использование российских Искандеров в Армении – урок для Украины

Председатель набсовета Украинского института исследований безопасности подчеркнул, что создавая "ракетный меч", Украина посылает сигнал агрессорам – "наши ракеты могут долететь до любой вашей точки" и уничтожить стратегические объекты и военную инфраструктуру.

  • О том, что Украина способна развить ракетный потенциал самостоятельно, без помощи иностранных партнеров, и построить систему сдерживания за счет ракетных технологий, Горбулин писал в статье на Укринформе. Он убежден, что созданием такой системы страна "сэкономит миллиарды", которые нужно выложить на иностранные системы типа Patriot или Iron Dome.
  • "Русский людоед обречен" и "Донбассу – конец, он разрушен": интервью Горбулина – за минуту.

Читайте также: "Победителя не будет": Горбулин о возвращении Донбасса

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Горбулин война ракетный комплекс ОПК впк мрія ан-225 сдерживание отрк Руслан Ракетный щит Антей
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 