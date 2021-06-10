Горбулин: Не хочу мечтать, но ОТРК на "Антеях" даст дальность поражения до 5000 км

Украина может самостоятельно создать оперативно-тактические ракетные комплексы с дальностью поражения до 5000 км. Об этом заявил в интервью Апостроф TV первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин.

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Чтобы получить ОТРК с радиусом поражения до 500 км, по его оценкам, "нам нужно 1,5-2 года". "Это абсолютно реальная задача. Очень много технологических задач на сегодня уже решено", – добавил он.

Академик уточнил, что работы в этом направлении велись по заграничным контрактам, и отметил – "слава богу, что мы не вошли там в определенные соглашения, иначе бы попали под какие-нибудь ограничения".

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По его мнению, если правительство всерьез возьмется за финансирование таких разработок, "мы можем очень легко перейти от 500 км к 1000 и 1500 км. На это максимум четыре-пять лет потребуется".

Горбулин также сказал, что стоит рассмотреть "неожиданные технические решения", вроде того, чтобы "посадить ОТРК на бомбардировщик или истребитель – и довести дальность до 2000 км".

"Я не хочу мечтать про 5000 км, но если использовать нашу Мрию или "Антеи" (такая задумка была), то мы можем довести и до 5000 км", – добавил он.

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Председатель набсовета Украинского института исследований безопасности подчеркнул, что создавая "ракетный меч", Украина посылает сигнал агрессорам – "наши ракеты могут долететь до любой вашей точки" и уничтожить стратегические объекты и военную инфраструктуру.

О том, что Украина способна развить ракетный потенциал самостоятельно, без помощи иностранных партнеров, и построить систему сдерживания за счет ракетных технологий, Горбулин писал в статье на Укринформе. Он убежден, что созданием такой системы страна "сэкономит миллиарды", которые нужно выложить на иностранные системы типа Patriot или Iron Dome.

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Евгений Пилипенко

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