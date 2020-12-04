Стартап Aevum показал крупнейший в мире дрон Ravn X для запуска спутников в космос – видео

Вчера, 3 декабря, частная американская компания Aevum показала наибольший дрон в мире Ravn X: его будут использовать для запуска в космос ракет с небольшими спутниками по методу воздушного старта. Об этом пишет издание New Atlas.

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Габариты беспилотника впечатляют: длина – 24 м, высота – 5,5 м, размах крыльев – 18 м. Работает на обычном авиакеросине и, по заверению инженеров, "почти не зависит от погодных условий и может запускаться практически в любых условиях".

Система подобна тем, которые разработаны компаниями Virgin Orbit или Stratolaunch: при наборе максимальной высоты дрон задирает нос, идет на форсаж и сбрасывает закрепленную снизу ракету, которая включает свои двигатели и далее выводит груз на околоземную орбиту.

Создатели планирует, что с полным авиапарком таких дронов компания сможет осуществлять запуски в космос каждые три часа.

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"Равн Х" способен автономно взлетать и приземляться на взлетно-посадочных полосах всего 1,6 км в длину. Для обслуживания ему достаточно чуть более 700 кв. метров ангара.

СПРАВКА. В схоластической философии aevum – "способ существования ангелов и святых на небесах". В переводе с латыни слово первоначально означало "век", "эон" или "вечное время".

Основатель и гендиректор Aevum Джей Скайлус заявил, что компания уже заключила несколько контрактов на сумму более $1 млрд. Среди заказчиков – Космические силы США с миссией ASLON-45.

Разработчики утверждают, что 70% узлов Ravn X будут использоваться повторно с постепенным наращиванием показателя до 100%.