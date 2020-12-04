Китайский космический аппарат Chang'e 5 с внеземным грунтом успешно взлетел с Луны – видео

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Китайский взлетный модуль миссии Chang'e 5, проработав на поверхности Луны около 19 часов, успешно стартовал вчера с контейнером, в котором везет на Землю пробы грунта. Этот момент показали на телеканалах Китая.

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Старт произошел вчера, 3 декабря, в 17:10 по киевскому времени. Впервые в истории китайский космический аппарат стартовал с поверхности внеземного объекта. Как уточнили в xinhuanet.com, перед взлетом был развернут флаг страны.

Иллюстрация: CNSA

Двигатель проработал около шести минут и вывел аппарат на эллиптическую орбиту 15х180 км. Сейчас, используя разные двигатели, он поднимается на высоту стыковки с орбитальным модулем (~200 км). Завтра, 5 декабря, примерно в 20:10 по Киеву начнется финальная синхронизация орбит. Около 23:40 должна произойти стыковка.

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Затем капсула с грунтом будет перегружена с взлетного модуля на орбитальный, после чего они расстыкуются. Модуль с пробами не сразу ляжет на обратный курс к Землю: он проведет несколько дней в ожидании узкого окна возможностей, во время которого и запустит двигатели.

Разделится с капсулой модуль только в околоземном пространстве. Посадка запланирована примерно на 15-16 декабря на севере Китая в районе Сыцзыван.

Также на выходных (6 декабря) на Землю прилетит капсула японского зонда Hayabusa-2 с пробами грунта с астероида Рюгу. 

Видео: China National Space Administration / CCTV

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Теги: Китай, технологии, Луна, космос, посадка, грунт, посадочный модуль, cnsa, Chang'e 5, реголит
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