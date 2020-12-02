Китайский зонд пробурил поверхность Луны и набрал грунта для передачи на Землю – видео

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Посадочный модуль китайского аппарата Chang'e 5, который вчера под вечер по киевскому времени сел в заданный район на Луне, пробурил поверхность спутника Земли и собрал пробы грунта. Об этом сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA), сюжет показали государственные каналы страны.

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Аппарат отобрал пробы и загрузил их в контейнер на подъемном модуле, завершив в 22:53 по Киеву основной этап миссии на лунной поверхности. Суммарный вес буровых проб и поверхностного материала должен составить около 2 кг.

Зонд находится примерно в 150 км на северо-восток от пика Рюмкера на лавовом плато в Океане Бурь. По оценкам, возраст геологических единиц там ~1,21 млрд лет по сравнению с 3,1–4,4 млрд лет у образцов из миссий Apollo.

СПРАВКА. Расчетная стартовая масса всех аппаратов Chang’e 5 – 8200 кг, из них посадочный модуль – 1200 кг, взлетный – около 120 кг. На посадочном модуле – минералогический спектрометр, почвенный радар, несколько камер, манипулятор и бур.

До самого взлета при помощи нескольких камер на аппарате специалисты будут изучать ландшафт вокруг него.

Затем взлетный модуль вместе с капсулой отсоединится от посадочного, выйдет на эллиптическую орбиту 15х180 км, затем в течение двух суток стыкуется с орбитальным модулем на высоте ~200 км, перегрузит в него капсулу, и отстыкуется. Остальные аппараты лягут на обратный курс к Землю и разделятся с капсулой только в околоземном пространстве. Посадка запланирована примерно на 15-16 декабря на севере Китай в районе Сыцзыван.

  • Китай совершил свою первую посадку на Луну в 2013 году.
  • В январе 2019-го Chang'e-4 приземлился на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, который сделал это. Он работает до сих пор, значительно перевыполнив миссию.
  • 23 ноября 2020-го Китай запустил зонд Chang'e-5 для сбора лунного материала. Вчера, 1 декабря в 17:11 по Киеву, посадочный модуль успешно сел в запланированном районе спутника Земли: ~51,8° з.д. и 43,1° с.ш.

Читайте статью: Летим на Луну? Украина присоединилась к программе NASA "Артемида". Объясняем, что это даст 

Видео: China National Space Administration / CCTV

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Теги: Китай, технологии, Луна, космос, посадка, грунт, посадочный модуль, cnsa, Chang'e 5, реголит
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