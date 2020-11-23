Китай отправляет робота, чтобы привезти на Землю грунт из лунного Океана Бурь – трансляция

Сегодня, 23 ноября в 22:25 по киевскому времени, с космодрома Вэньчан на острове Хайнань состоится запуск самой мощной китайской ракеты Long March 5 с аппаратами лунной миссией Chang'e 5 (схема – Planetary Society).

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Если все пойдет по плану, то 29 ноября около 21:30 собранный Китайской академией космических технологий посадочный модуль (фото – Xinhua) опустится в точку примерно в 150 км на северо-восток от пика Рюмкера на лавовом плато в Океане Бурь. По оценкам, возраст геологических единиц там ~1,21 млрд лет по сравнению с 3,1–4,4 млрд лет у образцов из миссий Apollo.

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После проверки состояния систем аппарат пробурит поверхность Луны на глубину до 2 м, возьмет грунт и погрузит их в капсулу. Суммарный вес буровых проб и поверхностного материала – около 2 кг.

В отличие от аппаратов прошлой миссии, Chang'e 4, оборудованных радиоизотопными нагревателями, Chang'e 5 – краткосрочная миссия, рассчитанная лишь на две земные недели (пока в районе посадки будет светло).

Видео мягкой посадки Chang'e 4:

Взлетный модуль вместе с капсулой отсоединится от посадочного, выйдет на эллиптическую орбиту 15х180 км, затем в течение двух суток стыкуется с орбитером на высоте ~200 км, перегрузит в него капсулу, и отстыкуется. Остальные аппараты лягут на обратный курс к Землю и разделятся с капсулой только в околоземном пространстве.

Посадка (фото – Xinhua) запланирована примерно на 15-16 декабря на севере Китай в районе Сыцзыван. Вся миссия займет чуть больше трех недель.

СПРАВКА. Расчетная стартовая масса . Расчетная стартовая масса всех аппаратов Chang’e 5 – 8200 кг, из них посадочный модуль – 1200 кг, взлетный – около 120 кг. На посадочном модуле – минералогический спектрометр, почвенный радар, несколько камер, манипулятор и бур.

Европейское космическое агентство поддержит миссию, обеспечив отслеживание станции через Куру во Французской Гвиане. Во время фазы посадки ESA использует станцию в Маспаломас на Канарах.

В ходе полетов по программе Apollo американцы привезли домой около 378 кг камней и реголита, а советские автоматические станции "Луна" передали ученым на Земле 326 грамм. В последний раз лунный грунт привозили более 44 лет назад ("Луна-24" в 1976 году).