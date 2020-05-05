Китай запустил новую тяжелую ракету LM-5B с новейшим космическим кораблем: видео

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Космический корабль КНР будет выведен на высоту около 8000 км, после чего отправится на спуск для проверки прочности теплощита и систем посадки

5 мая в 13:00 по киевскому времени в Китае успешно запустили испытательную версию пока что безымянного космического корабля КНР, который придет на смену устаревшему аппарату "Шэньчжоу". Старт состоялся с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань на юге КНР.

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Корабль в околоземное пространство вывела ракета-носитель тяжелого класса Long March-5B (Y1). В такой конфигурации "Великий поход-5" летала также впервые.

"Примерно через 488 секунд корабль и ракета успешно разошлись и вышли на заданную орбиту", - пишут в Китайском национальном космическом управлении.

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Безымянный проект КНР, по обрывочным данным, является частично многоразовым пилотируемым и многоцелевым космическим кораблем. Стартовый вес – целых 21,6 тонны ("Шэньчжоу" весил до 8 т). Габариты – 8,8 м в длину и 5 м в диаметре. Может брать на борт шесть членов экипажа или 500 кг груза и три человека. Будет использоваться в полетах на околоземную орбиту и в дальний космос.

Корабль разработан для 10-кратного повторного использования и в двух версиях: для вывода на низкую опорную орбиту (14 т) и еще более низкую (21,6 т).

В беспилотном тест-полете корабля китайские специалисты надеются проверить модернизированную технологию возвращения спускаемого аппарата на Землю, а также испытать в деле новый теплозащитный экран.

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Long March-5B - двухступенчатая ракета высотой 53,7 м, диаметром 5 м и стартовой массой 837,5 т с четырьмя боковыми ускорителями (диаметром 3,35 м), способна вывести до 22 т на низкую опорную орбиту.

Первая ступень ракеты оснащена двумя двигателями YF-77 на жидком кислороде/жидком водороде, вторая - двумя YF-75D на той же топливной паре; ускорители - двумя YF-100 на LOX/керосине.


Фото: CGTN

Китай испытывает эту конфигурацию Long March-5 для того, чтобы при ее помощи вывести в дальнейшем узлы новой модульной станции Tiangong.

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Теги: Китай, космос, ракета, испытание, космический корабль, Long March-5B, Чанчжэн-5B
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