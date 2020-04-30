Назвали Ingenuity. Видео и фото вертолетного дрона-разведчика для Марса

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Беспилотный аппарат "Индженьюити" закрепят на днище марсохода "Пэсивиэрнс"

Ingenuity (искусность, изобретательность) – такое название получил роботизированный вертолет-разведчик, который отправится на четвертую планету тот Солнца на борту американского марсохода Perseverance. Об этом сообщили в Аэрокосмическом управлении США.

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Миссия Ingenuity заключается в том, чтобы впервые продемонстрировать полет на летательном аппарате в атмосфере другой планеты. Стоимость проекта – около $23 млн.

СПРАВКА. Ingenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер и другие устройства. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется пять полетов за земной месяц.

Масса 1,8 кг, высота 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (их обороты – до 3000 в минуту), мощность 220 Вт, время полета 2–3 минуты раз в день, радиус полета о 600 м, высота полета до 400 м.

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Имя придумала Ваниса Рупани, ученица 11 класса средней школы в Нортпорте, штат Алабама. Отдельного конкурса по дрону не было: ее эссе выбрали из 28 000 заявок с названиями для марсохода.

В марте NASA объявило, что семиклассник Александр Мэзер победил с названием для ровера Perseverance.

В течение нескольких месяцев после приземления Perseverance "Индженьюити" будет оставаться в защитном чехле. После выбора время и точки "сброса" вертолет опустят на поверхность. 

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Если аппарат выживет в ледяные марсианские ночи во время предполетной проверки, команда NASA приступит к испытаниям.

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О том, что NASA хочет отправить на Марс вертолет, стало известно еще два года назад. В марте 2019-го дрон совершил первый тестовый полет (видео). Все подробности о вертолете Ingenuity доступны на подсайте NASA.

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Теги: nasa, вертолет, технологии, Марс, космос, исследование, марсоход, Perseverance, Ingenuity
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