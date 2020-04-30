Назвали Ingenuity. Видео и фото вертолетного дрона-разведчика для Марса

Ingenuity (искусность, изобретательность) – такое название получил роботизированный вертолет-разведчик, который отправится на четвертую планету тот Солнца на борту американского марсохода Perseverance. Об этом сообщили в Аэрокосмическом управлении США.
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Миссия Ingenuity заключается в том, чтобы впервые продемонстрировать полет на летательном аппарате в атмосфере другой планеты. Стоимость проекта – около $23 млн.
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Имя придумала Ваниса Рупани, ученица 11 класса средней школы в Нортпорте, штат Алабама. Отдельного конкурса по дрону не было: ее эссе выбрали из 28 000 заявок с названиями для марсохода.
В марте NASA объявило, что семиклассник Александр Мэзер победил с названием для ровера Perseverance.
В течение нескольких месяцев после приземления Perseverance "Индженьюити" будет оставаться в защитном чехле. После выбора время и точки "сброса" вертолет опустят на поверхность.
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Если аппарат выживет в ледяные марсианские ночи во время предполетной проверки, команда NASA приступит к испытаниям.
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О том, что NASA хочет отправить на Марс вертолет, стало известно еще два года назад. В марте 2019-го дрон совершил первый тестовый полет (видео). Все подробности о вертолете Ingenuity доступны на подсайте NASA.
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