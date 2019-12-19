Новейший марсоход NASA сдал на права: видео тест-драйва

Следующий марсоход Аэрокосмического управления США прошел "экзамен по вождению": Mars 2020 прокатился по небольшим рампам вперед-назад и совершил другие маневры в Лаборатории реактивного движения NASA. В следующий раз он поедет уже по Красной планете, где сила тяготения – три восьмых от земного.

"Mars 2020 получил водительские права. Тест продемонстрировал многие функции автономной навигации", – заявили в NASA.

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Запланированная к запуску в июле/августе 2020 года миссия будет искать признаки микробной жизни на Марсе, анализировать климат и геологию, собирать образцы для будущей передачи их на Землю. Аппарат NASA должен приземлиться в кратере Джезеро 18 февраля 2021-го.

Mars 2020 может принимать куда больше самостоятельных решений, чем любой из его предшественников, а конструкция у аппарата, говорят создатели, гораздо более износоустойчивая.

Вчера, 18 декабря, в космос был выведен телескоп CHEOPS для поиска и изучения экзопланет. Все новости о космосе – здесь.

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