Японские частники хотят первыми высадить "белого кролика" на Луне

Японская компания ispace (не путать с китайской i-Space) настаивает, что в 2021 году совершит первую частную миссию по посадке на Луне беспилотного модуля. Коммерческая программа по исследованию естественного спутника Земли и процессов, которые там можно осуществлять для возможного закрепления человека на Луне, названа Hakuto-R.

Первая миссия запланирована на 2021 год (запуск в октябре-2021): будет предпринята попытка мягкой посадки. Спустя два года (запуск в марте-2023) ispace попытается посадить модуль с развертыванием на поверхности Луны ровера.

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Обе миссии будут поддержаны SpaceX: американская компания Илона Маска предоставит услуги выведения японских аппаратов на траекторию к Луне в качестве дополнительных "пассажиров" при будущих запусках своих ракет Falcon 9.

Проект Hakuto был закрыт в 2018 году из-за различных проблем с партнерами, однако позднее его трансформировали в Hakutо-R (R — значит "reboot").

В апреле 2019 года на Луну неудачно сел израильский аппарат Beresheet : он разбился из-за отказа двигателей. Спустя полгода, в сентябре, разбился при посадке еще и индийский модуль Vikram.

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