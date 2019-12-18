Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украина выбрала имена для звезды и экзопланеты

Украина выбрала имена для звезды и экзопланеты - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
18.12.2019, 08:58

Более ста стран приняли участие в конкурсе Международного астрономического союза

Берегиней назвала Украина звезду HAT-P-15 в созвездии Персея, а Тризубом - экзопланету, которая вращается вокруг нее, в рамках конкурса Международного астрономического союза. Об этом сообщает BBC.

Итоги конкурса, в ходе которого более ста стран мира выбирали названия для одной звезды и одной экзопланеты каждая, были подведены вчера, 17 декабря.

Конкурс длился более полугода. В июне каждая из стран-участниц получила по паре звезда-экзопланета, у которых раньше был только код из букв и цифр. В течение четырех месяцев можно было подать предложение о названии, две недели шел отбор номинантов, и еще месяц - национальное голосование.

Читайте также: Найдена самая похожая на Землю планета - и она совсем близко

Напишите нам
экзопланета космос
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 