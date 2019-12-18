Украина выбрала имена для звезды и экзопланеты

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Берегиней назвала Украина звезду HAT-P-15 в созвездии Персея, а Тризубом - экзопланету, которая вращается вокруг нее, в рамках конкурса Международного астрономического союза. Об этом сообщает BBC.

Итоги конкурса, в ходе которого более ста стран мира выбирали названия для одной звезды и одной экзопланеты каждая, были подведены вчера, 17 декабря.

Конкурс длился более полугода. В июне каждая из стран-участниц получила по паре звезда-экзопланета, у которых раньше был только код из букв и цифр. В течение четырех месяцев можно было подать предложение о названии, две недели шел отбор номинантов, и еще месяц - национальное голосование.

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