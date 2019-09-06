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Каким был Марс, пока не потерял плотную атмосферу: иллюстрация

Каким был Марс, пока не потерял плотную атмосферу: иллюстрация - Фото
Марс сейчас (фото - пресс-служба NASA)
06.09.2019, 10:52

"Похоже, что Марс таки растерял большую часть своей атмосферы в течение миллиардов лет", - пишут исследователи из университета Мэриленда

В Аэрокосмическом управлении США проводят исследования, которые помогут понять, как быстро и когда Марс растерял плотную атмосферу, а также какие процессы привели к этому. В NASA показали, как могла выглядеть еще "живая" Красная планета.

Марс сегодня - холодная, негостеприимная пустыня, но такие черты рельефа, как сухие русла рек и "водные" минералы, указывают на то, что когда-то он имел плотную атмосферу. Ее было достаточно, чтобы поверхность планеты оставалась теплой и с жидкой водой.

Один из способов оценить, насколько плотной была изначальная атмосфера Марса, - по изотопам кислорода ("разновидности" элемента с различной массой из-за количества нейтронов в атомном ядре). Более легкие из них улетают в космос быстрее, поэтому атмосфера постепенно обогащается более тяжелыми.

Ранее измерения соотношения 18O/16O на Марсе были непоследовательными: различные миссии разными приборами измеряли разные соотношения. Ученые из университета Мэриленда применили метод, который показывает соотношение, изменяющееся в той или иной точке планеты в течение дня (а не сравнение отдельных показателей, полученных с разных устройств без привязки ко времени и месту).

Тогда и сейчас (нажмите, чтобы увеличить):

Поскольку марсианская атмосфера в основном состоит из углекислого газа, команда с помощью Инфракрасного телескопа на Гавайях наблюдала за изотопами кислорода, связанными в молекуле CO2.

Как пишет NASA, Марс по сравнению с Землей обогащен более тяжелым изотопом кислорода 18О, чем гораздо более распространенный 16О.

До пилотируемого полета к четвертой от Солнца планете при нынешних темпах развития соответствующих программ - еще не одно десятилетие. NASA попытается вернуть людей на Луну в 2024 году, насчет Марса пока нет никаких сроков. На днях выяснилось, что SpaceX уже подбирает на Марсе места для посадки корабля Starship. В июне 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что NASA "нужно думать о Марсе, а не о Луне - там мы уже были".

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