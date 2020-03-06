Американцы дали название следующему марсоходу NASA – видео

Следующий марсоход, который отправят на Красную планету, будет называться Perseverance, то есть "Настойчивость" или "Упорство" по-английски. Название после масштабного конкурса объявил вчера вечером помощник главы Дирекции научных миссий NASA Томас Зурбухен.

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Сделано это было в средней школе в Бёрке, штат Вирджиния: там в седьмом классе учится Александр Мэзер, который прислал на конкурс Name the Rover победившую работу. Участие в нем приняли 28 000 школьников США, более 700 000 человек проголосовали на финальном этапе.

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Это крайний в серии роверов для Марса, которые получили названия на конкурсах среди школьников: от Sojourner в 1997-м до Spirit и Opportunity в 2004-м. Сейчас на Красной планете с 2012 года работает единственный мобильный аппарат - марсоход Curiosity. Он получил свое название так же.







Обойдется минимум в $2,1 млрд - и это без учета стоимости ракеты Atlas V 541, топлива и сопровождения миссии. По меньшей мере $300 млн потребуется для поддержания его работы на Марсе в течение, как планируется, минимум 1 местного года (668 солов или 687 земных суток). Perseverance (ранее Mars 2020) - ровер NASA с 7 приборами и 23 камерами для различных исследований Красной планеты, в том числе для поиска (нынешней или бывшей) жизни на ней, а также для оценки жизнепригодности Марса. Конструкция весом более тонны основана на принципах работы марсохода Curiosity.Обойдется минимум в $2,1 млрд - и это без учета стоимости ракеты Atlas V 541, топлива и сопровождения миссии. По меньшей мере $300 млн потребуется для поддержания его работы на Марсе в течение, как планируется, минимум 1 местного года (668 солов или 687 земных суток).

При помощи этого ровера впервые в истории человечество попытается собрать образцы марсианских камней и пыли для доставки на Землю во время следующей за Perseverance миссии.

Мэзер вместе с семьей побывает на базе ВВС США на мысе Канаверал, откуда летом ровер начнет путешествие на Марс.

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