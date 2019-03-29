Беспилотник NASA для Марса совершил первый тестовый полет: видео

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Испытания на Земле проводились в вакуумной камере

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Инженеры NASA провели первый испытательный полет беспилотного аппарата Mars Helicopter, который разработан для миссии Mars-2020. Об этом сообщает сайт Лаборатории реактивного движения NASA.

Беспилотный вертолет Mars Helicopter отправится на Марс в июле 2020 года вместе с новым ровером в рамках миссии Mars-2020. Его задача - демонстрация работоспособности и эффективности беспилотных летательных аппаратов в рамках исследовательских миссий к другим планетам Солнечной системы.

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Масса Mars Helicopter составляет 1,8 килограмма, он выполнен по соосной вертолетной схеме с двумя контрвращающимися несущими винтами с широкими лопастями.

Энергию для полетов и обогрева аппарат будут поставлять литий-ионные аккумуляторные батареи, подзаряжающиеся при помощи солнечных панелей. 

Предполагается, что в течение месяца после прибытия на Марс Mars Helicopter сначала совершит 30-секундный пробный подъем на три метра, а потом совершит как минимум пять дальних полетов, длительность которых будет достигать 90 секунд, а высота - несколько сотен метров.

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Испытания на Земле проводились в вакуумной камере шириной 7,62 метра. Чтобы смоделировать условия Марса из камеры с дроном откачали воздух, заменив его на углекислый газ - основной компонент марсианской атмосферы. Гравитацию смоделировали при помощи системы гравитационной разгрузки, прикрепленной к верхней части вертолета - во время полета система немного тянула аппарат вверх. За два дня испытаний дрон совершил два успешных тестовых подъема на высоту в пять сантиметров.

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Теги: Марс, космос, nasa
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