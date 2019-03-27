Ученые объяснили, что могло на Марсе создать условия для жизни

Новое исследование ученых из Мексики показало, что удары астероидов по древнему Марсу могли произвести ключевые ингредиенты для жизни, если бы его атмосфера была обогащена водородом. Об этом сообщает Naked-science.

"Ранняя, насыщенная водородом атмосфера на Красной планете также могла бы объяснить, каким образом она оставалась бы пригодной для жизни после истощения атмосферы", - отмечается в сообщении.

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Ровер Кьюриосити (марсохода, - ред.) обнаружил ключевые компоненты, нитриты (NO2) и нитраты (NO3), формы фиксированного азота, в образцах почвы и камня, собранных при пребывании в кратере Гейл, где раньше на Марсе были древние озера и системы подземных вод.

Чтобы понять, каким образом фиксированный азот мог сохраниться в кратере, исследователям было необходимо воссоздать раннюю марсианскую атмосферу на Земле.

В исследовании, которое проводилось под руководством доктора Рафаэля Наварро-Гонзалеса, ученые объединили теоретические модели и экспериментальные данные, чтобы исследовать роль водорода в преобразовании азота в нитриты и нитраты во время ударов астероидов.

Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса.