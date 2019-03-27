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27.03.2019, 14:14

Ученые объяснили, что могло на Марсе создать условия для жизни

Специалисты провели ряд экспериментов на основе данных, полученных марсоходом Кьюриосити из образцов почвы и камней

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Новое исследование ученых из Мексики показало, что удары астероидов по древнему Марсу могли произвести ключевые ингредиенты для жизни, если бы его атмосфера была обогащена водородом. Об этом сообщает Naked-science.

"Ранняя, насыщенная водородом атмосфера на Красной планете также могла бы объяснить, каким образом она оставалась бы пригодной для жизни после истощения атмосферы", - отмечается в сообщении.

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Ровер Кьюриосити (марсохода, - ред.) обнаружил ключевые компоненты, нитриты (NO2) и нитраты (NO3), формы фиксированного азота, в образцах почвы и камня, собранных при пребывании в кратере Гейл, где раньше на Марсе были древние озера и системы подземных вод.

Чтобы понять, каким образом фиксированный азот мог сохраниться в кратере, исследователям было необходимо воссоздать раннюю марсианскую атмосферу на Земле.

В исследовании, которое проводилось под руководством доктора Рафаэля Наварро-Гонзалеса, ученые объединили теоретические модели и экспериментальные данные, чтобы исследовать роль водорода в преобразовании азота в нитриты и нитраты во время ударов астероидов.

Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса.

 

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Теги: Марс, космос, ученые, водород, астероиды
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