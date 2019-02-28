Найдены признаки глобальной подземной водяной системы на Марсе

Фото: пресс-служба NASA

Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса. Пять из этих озер могут содержать минералы, важные для органический жизни, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

"Мы видим особенности ландшафта, для образования которых потребовалась бы вода: разветвления каналов и долины. К примеру, в прошлом году Mars Express обнаружил подледное озеро на глубине 1,5 км под Южной полярной шапкой", - пишут ученые.

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Пример таких элетентов на поверхности Марса (нажмите, чтобы увеличить):

По их словам, новое исследование показывает внушительную степень распространения подземных вод на древнем Марсе, которую ранее предсказывали только математические модели.

"Ранний Марс был водным миром, но когда климат планеты изменился, вода отступила под поверхность, образовав бассейны и "подземные воды". Мы проследили эту воду", - говорит ведущий автор исследования Франческо Салезе из Утрехтского университета в Нидерландах.

Примеры образования "водных" элементов ландшафта (нажмите, чтобы увеличить):

Были изучены 24 глубоких закрытых кратера в северном полушарии с основаниями примерно на 4 км ниже предполагаемого "уровня моря". Там были обнаружены элементы, которые могли образоваться только в присутствии воды.

Как отмечают ученые, многие такие кратеры содержат предостаточно образованных водой элементов ландшафта, и все - на глубинах от 4000 до 4500 м. Это указывает на то, что когда-то кратеры содержали водоемы и потоки воды. Было это от 3 до 4 млрд лет назад.

Возможное распределение вод на древнем Марсе (нажмите, чтобы увеличить):

Ученые пишут, что на дне таких кратеров обнаружены различные глины, карбонаты и силикаты - вещества, которые связаны с возникновением жизни на Земле.

"Изучение подобных мест может выявить условия и регионы Марса, наиболее подходящие для возможного обнаружения там следов бывшей жизни", - подытожили в миссии Mars Express.

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