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28.02.2019, 08:58

Последний марсоход заехал в глину на Красной планете: фото

Последний марсоход заехал в глину на Красной планете: фото - Фото
Фото: пресс-служба NASA

С 2014-го ровер Curiosity исследует на Марсе регион главного пика кратера Гейла - так называемую гору Эолида, неофициально известную как гора Шарпа

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Старейший из ныне действующих аппаратов на Марсе, ровер Curiosity, добрался до нового типа поверхности Красной планеты. Об этом пишет, выложив соответствующее фото, блог миссии на сайте Аэрокосмического управления США.

Снимок сделан на 2316-й сол (марсианские сутки) работы "Къюриосити" на четвертой от Солнца планете. По земному времени это было 10 февраля.

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Сейчас он продвинулся к глинистой почве на территории, известной как Гленн Торридон (по названию региона в Шотландии).

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"У вас было такое, что в пятницу ощущение, словно сейчас понедельник? Блин. Пока команда выясняет проблему с перезагрузкой, у меня тут небольшая пауза в научных исследованиях", - пишет от имени марсохода его аккаунт в Twitter.

Curiosity проехал за время миссии более 20 км. Посмотреть трек ровера на Марсе с обозначением его остановок. Фотографии этой миссии NASA регулярно выкладывает здесь. В отличие от признанного потерянным ровера Opportunity, Curiosity питается от радиоактивного источника энергии: ему не страшна пыльная буря.

15 января 2019 года марсоход сделал новый автопортрет.

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Теги: Марс, космос, марсоход, Curiosity, ровер
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