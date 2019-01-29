Марсоход Curiosity сделал селфи и уехал к финишу миссии: фото

Прошлое селфи ровера (фото — пресс-служба NASA)

Марсоход Аэрокосмического управления США Curiosity, у которого в прошлом сентябре были проблемы с памятью, сделал прощальное селфи на горном хребте Вера Рубин, и укатил вниз — к глинистой низине у горы Эолида (Шарпа). Его опубликовал сайт NASA.

Эта локация — финальный пункт назначения основной миссии и ровера. Curiosity немного взберется по склону горы, после чего в NASA будут принимать решения о том, что делать дальше.

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15 января при помощи камеры MAHLI на конце манипулятора марсоход сделал серию из 57 снимков, которые после сшивания воедино составили новый автопортрет "Кьюриосити". На этом селфи также видно отверстие в грунте после забора пробы №19: оно слева снизу от ровера.

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На сайте 360cities при наличии мощного ПК можно рассмотреть в мельчайших деталях панорамы, которые снял Curiosity, а также сам ровер — вплоть до небольших трещин колес и песчинок.

"Кьюриосити" находится на Красной планете почти 2305 солов (марсианские сутки). За это время в процессе исследований он проехал более 20 км. Посмотреть трек ровера на Марсе с обозначением его остановок. Фотографии этой миссии NASA регулярно выкладывает здесь.

NASA по-прежнему не может разбудить умолкнувший еще летом 2018 года после пыльной бури марсоход Opportunity: от него нет сигналов.

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