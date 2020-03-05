Марсоход Curiosity показал рекордную панораму Красной планеты: 1,8 млрд пикселей

Ровер-долгожитель Curiosity запечатлел марсианскую панораму с рекордно высоким разрешением. Составленная из более чем 1000 отдельных фото, сделанных за уик-энд Дня благодарения с 24 ноября по 1 декабря 2019 года на Красной планете и тщательно собранных воедино, она содержит 1,8 млрд пикселей ландшафта, сообщила пресс-служба NASA.

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Панорама создана при помощи телеобъектива камеры Mast Camera (Mastcam).

Также ровер использовал другой объектив, чтобы снять панораму с "низким" разрешением – почти 650 млн пикселей; на ней видна часть ровера и его щуп.

Всю информацию об этой миссии можно найти здесь . Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 и сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го. За 2694 сола (марсианские сутки) он проехал ~22 км и прислал около 700 000 фото. Плановое время работы "Кьюриосити" – 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГа на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов.

Марсоход запрограммировали сделать эти снимки, пока команда миссии из Лаборатории реактивного движения NASA была на четырех выходных и он неподвижно стоял на склоне холма. На ежедневную съемку с 12:00 до 14:00 ушло в целом более 6,5 ч.

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В последний раз сопоставимо подробную панораму Curiosity производил в 2013 году - на 1,3 млрд пикселей.

Нажмите, чтобы рассмотреть полноформатное изображение в самых мельчайших подробностях (формат TIFF, фото весит 2,43 Гб). А тут можно в браузере посмотреть на "свежую" панораму.