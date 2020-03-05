Марсоход Curiosity показал рекордную панораму Красной планеты: 1,8 млрд пикселей

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На стереофонических 360-градусных панорамах ландшафта показан Глен Торридон – район на склоне горы Шарп, где ездит и изучает территорию марсоход США

Ровер-долгожитель Curiosity запечатлел марсианскую панораму с рекордно высоким разрешением. Составленная из более чем 1000 отдельных фото, сделанных за уик-энд Дня благодарения с 24 ноября по 1 декабря 2019 года на Красной планете и тщательно собранных воедино, она содержит 1,8 млрд пикселей ландшафта, сообщила пресс-служба NASA.

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Панорама создана при помощи телеобъектива камеры Mast Camera (Mastcam).

Также ровер использовал другой объектив, чтобы снять панораму с "низким" разрешением – почти 650 млн пикселей; на ней видна часть ровера и его щуп.

Изготовленный инженерами Boeing и Lockheed Martin марсоход весом 899 кг стартовал с Земли 26 ноября 2011-го на ракете Atlas V 541 и сел в кратере Гейла 5 августа 2012-го. За 2694 сола (марсианские сутки) он проехал ~22 км и прислал около 700 000 фото. Плановое время работы "Кьюриосити" – 23 земных месяца. После истечения этого срока ровер за счет РИТЭГа на 3 кВт работает "сверхурочно" и не зависит от солнечной энергии, как большинство других подобных аппаратов. Всю информацию об этой миссии можно найти здесь.

Марсоход запрограммировали сделать эти снимки, пока команда миссии из Лаборатории реактивного движения NASA была на четырех выходных и он неподвижно стоял на склоне холма. На ежедневную съемку с 12:00 до 14:00 ушло в целом более 6,5 ч.

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В последний раз сопоставимо подробную панораму Curiosity производил в 2013 году - на 1,3 млрд пикселей.

Нажмите, чтобы рассмотреть полноформатное изображение в самых мельчайших подробностях (формат TIFF, фото весит 2,43 Гб). А тут можно в браузере посмотреть на "свежую" панораму.

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Теги: nasa, Марс, космос, марсоход, Curiosity, ровер, панорама
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