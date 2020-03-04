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Россияне вырастили в космическом биореакторе устойчивую к антибиотикам бактерию

Россияне вырастили в космическом биореакторе устойчивую к антибиотикам бактерию - Фото
Бактерии (фото — pixabay.com)
04.03.2020, 12:25

В российской компании Инвитро утверждают, что эксперименты с бактериями на МКС не угрожают здоровью экипажа, так как системы полностью герметичны

Бактерия кишечной палочки, которую "напечатали" на биопринтере на Международной космической станции, получила невосприимчивость к антибиотикам. Об этом пишет пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик 3D-принтера Инвитро.

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Печать в биопринтере на МКС ведется внутри специальных кювет при помощи спецматериала с клетками. Бактерии вырастили на орбите в сентябре 2019-го, а после возвращения на Землю культуру доставили в Институт им. Гамалеи, где проверяли, насколько микроорганизмы стали агрессивными и устойчивыми к антибиотикам.

"Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", – подчеркнули в компании.

По данным исследователей, выращенные на МКС бактерии собирались в пленки, а традиционная терапия антибиотиками при этом результата почти не приносит.

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Евгений Пилипенко
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