Россияне вырастили в космическом биореакторе устойчивую к антибиотикам бактерию

Бактерии (фото — pixabay.com)

Бактерия кишечной палочки, которую "напечатали" на биопринтере на Международной космической станции, получила невосприимчивость к антибиотикам. Об этом пишет пишет российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на компанию-разработчик 3D-принтера Инвитро.

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Печать в биопринтере на МКС ведется внутри специальных кювет при помощи спецматериала с клетками. Бактерии вырастили на орбите в сентябре 2019-го, а после возвращения на Землю культуру доставили в Институт им. Гамалеи, где проверяли, насколько микроорганизмы стали агрессивными и устойчивыми к антибиотикам.

"Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", – подчеркнули в компании.

По данным исследователей, выращенные на МКС бактерии собирались в пленки, а традиционная терапия антибиотиками при этом результата почти не приносит.

30 августа 2018 года на МКС упало давление: дырку быстро нашли и сначала заткнули пальцем.

В РФ предположили, что корпус просверлили изнутри.

Глава Роскосмоса Рогозин заявил, что "нам все понятно, но ничего не расскажем".

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