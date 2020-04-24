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Китай назвал свою первую миссию на Марс в честь стиха поэта-самоубийцы

Китай назвал свою первую миссию на Марс в честь стиха поэта-самоубийцы - Фото
На Марсе (фото — NASA-JPL)
24.04.2020, 08:15

Сегодня в КНР отмечают 50 лет со дня запуска первого своего спутника: Dong Fang Hong I улетел в околоземное пространство 24 апреля 1970 года

"Вопросы к небесам" – такое название дано первой марсианской миссии Китая. Об этом сегодня, в День космонавтики КНР, объявили в местном космическом агентстве CNSA.

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На языке оригинала миссия называется 天問 или Tianwen-1 по-английски.

Конкурс по выбору названия начался в конце лета 2016 года, было обработано около 36 000 заявок. По словам чиновников CNSA, такое название указывает на "упорство нации в поисках истины". В агентстве отметили, что все их миссии по исследованию планет будут называться "Тяньвэнь".

СПРАВКА. "Тяньвэнь" - произведение из сборника классика китайской поэзии Цюй Юаня (ок. 340—278 до н.э.), первого известного поэта-лирика в истории Китая эпохи Воюющих Царств. Образ Юаня стал одним из символов патриотизма в китайской культуре, а день ритуального самоубийства поэта отмечается как Праздник лодок-драконов. В стихотворении поднимаются вопросы о звездах и других небесных телах.

Ожидается, что первая беспилотная миссия КНР на Марс стартует до конца года с космодрома "Вэньчан" на южном острове Хайнань. При помощи первоначального импульса от ракеты-носителя Long March 5 аппарат за семь месяцев долетит до орбиты у Марса и спустит посадочный модуль с ровером.

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Как и в случае с американским марсоходом Perseverance, который также готовится к запуску, основная цель – поиск признаков/следов жизни на Красной планете, а также оценка возможности процесса ее терраформирования.

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Евгений Пилипенко
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Китай наука Марс космос исследование cnsa Tianwen-1
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