Строительство стартового комплекса для ракеты Ariane 6: оцените масштаб – видео

Национальный центр космических исследований Франции показал, как на европейском космодроме Куру во Французской Гвиане продвигается строительство стартового комплекса для будущей ракеты-носителя Ariane 6.

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На кадрах можно увидеть масштаб и сложность инфраструктуры, которая требуется для обеспечения космических запусков ракет среднего и тяжелого классов.

Над стартовым столом видно 200-тонный передвижной блок 90 метров в высоту: его будут использовать для доставки ракеты на место старта, ее технического обслуживания и подготовки к запуску. Внутри – два макета боковых ракетных ускорителей P120C.

Помимо стартовой площадки, в комплекс входят хранилища жидкого водорода, жидкого кислорода, сборочный ангар, различные сервисные сооружения и насосная станция, которая обеспечит доставку воду для подавления разрушительного давления реактивной струи от взлетающей ракеты.

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Ariane 6 – ракета Европейского космического агентства для выведения полезной нагрузки на низкую опорную (до 21,5 тонн груза) или геопереходную орбиту (до 11,5 тонн). Носитель пока что разрабатывается. Это следующее за Ariane 5 поколение.

Испытательный запуск планируется на 2020 год, однако из-за пандемии коронавируса сроки могут сдвинуться. Носитель создают в двух версиях: A62 – легкий класс с двумя "боковушками" для вывода небольших спутников, и A64 – тяжелая версия с четырьмя ускорителями.

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