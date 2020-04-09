Вертолет ловит "отработавшую" ступень космической ракеты Rocket Lab: видео теста

Частная американская компания Rocket Lab провела испытание с мягким "послеполетным" возвращением на землю макета первой ступени космической ракеты Electron.
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Один вертолет сбросил ступень, которая вскоре раскрыла парашют и выпустила трос, который второй вертолет подхватил при помощи крюка на высоте чуть менее 2 км и аккуратно опустил макет на землю.
Остальные ракурсы съемки испытаний доступны в YouTube компании.
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Видео обнародовали только вчера, однако тест провели еще до введения карантина в стране.
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