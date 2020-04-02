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NASA сформировало экипаж первого пилотируемого полета Crew Dragon: имена и фото

NASA сформировало экипаж первого пилотируемого полета Crew Dragon: имена и фото - Фото
Фото: пресс-служба SpaceX
02.04.2020, 12:02

Первый пилотируемый полет космического корабля компании Илона Маска планировался на весну, однако из-за пандемии коронавируса его могут отложить

Сформирован экипаж для первого пилотируемого полета корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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На борту корабля частной компании SpaceX в космос улетят американские астронавты Шеннон Уокер, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также Соити Ногути из Японии.

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51-летний инженер, летчик-испытатель и полковник ВВС США Хопкинс в 2013-2014 годах летал на МКС на Союзе ТМА-10М, пробыв там 166 суток и совершив два выхода в открытый космос.

54-летний авиаинженер Ногути в 2005 году почти на две недели летал туда на шаттле Discovery STS-114, а в 2009-2010 годах вернулся на МКС на 163 дня на корабле Союз ТМА-17. Трижды выходил в открытый космос.

54-летняя ученая и пилот Уокер в 2010 году слетала на 163 дня на станцию на борту Союза ТМА-19.

43-летний летчик-испытатель, лейтенант-коммандер ВМС США Гловер опыта космических полетов не имеет.

Фото: NASA/JAXA

  • Роскосмос утверждает, что якобы не стал отряжать космонавта в эту экспедицию, так как Crew Dragon пока "не подтвердили свою безопасность". В NASA на этот счет комментариев не было, как не было и данных о том, что в первом полете должен быть член экипажа из РФ.
  • В феврале 2020-го прототип корабля Starship N1 компании SpaceX взорвался во время испытаний на давление.

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Евгений Пилипенко
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