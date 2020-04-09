В космос летит экипаж экспедиции МКС-63: трансляция старта ракеты с Байконура

На сегодня, 9 апреля в 11:05 по Киеву, запланирован запуск к Международной космической станции пилотируемого корабля "Союз МС-16" с экипажем в составе американца Криса Кэссиди и россиян Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера. Экспедиция МКС-63 продлится 196 суток.

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Старт состоится на космодроме Байконур в Казахстане. Если все пройдет планово, экипаж доберется до пункта назначения за четыре витка — на это уйдет около шести часов.

С учетом пандемии коронавируса, экипаж перед полетом пробыл 1,5 месяца на жестком карантине.

Кристофер Кэссиди (родился 4 января 1970 года)

Астронавт NASA, капитан 2-го ранга ВМС США, 10 лет служил в спецназе, воевал в Афганистане. Бакалавр математики в Военно-морской Академии США, магистр морской техники в Массачусетском технологическом институте. Совершил два полета: в 2009-м почти на 16 суток на шаттле STS-127 Atlantis, и на корабле "Союз ТМА-08М" в 2013-м (более 166 дней). Трижды выходил в открытый космос — суммарно более чем на 18 ч.

Анатолий Иванишин (родился 15 января 1969 года)

Космонавт Роскосмоса. Совершил два полета: на корабле "Союз ТМА-22" в ноябре 2011 года (более 165 суток) и в июле 2016-го на "Союз МС-01" (более 115 суток). Полковник запаса ВВС РФ. Командир нынешнего полета.

Иван Вагнер (родился 10 июля 1985 года)

Космонавт Роскосмоса. Опыта полетов нет. Работал инженером РКК "Энергия".

Дублирующий состав МКС-63 (слева направо — Стивен Боуэн из NASA, Сергей Рыжиков и Андрей Бабкин из Роскосмоса):

Нынешний экипаж на МКС подбросит трехступенчатая ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1а" высотой более 46 и диаметром примерно 10 м. Стартовая масса — до 313 тонн. Двигатели работают на топливной паре "керосин/жидкий кислород". У этой серии 36 успешных полетов при одной неудаче.

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Предварительно на май-июнь планируется дебютный пилотируемый полет на МКС частного американского корабля Crew Dragon: на борту будут два астронавта — Даглас Хёрли и Боб Бенкен. Они проведут на станции две недели.

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