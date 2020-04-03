Через тернии к звездам. У Маска опять разорвало прототип корабля Starship: видео

Криогенный резервуар третьего тест-прототипа космического корабля Starship SN3 выдержал два часа после накачки и, как и два предыдущих образца, лопнул во время испытаний на полигоне у поселка Бока-Чика в штате Техас, США. Об этом пишет ресурс NASASpaceflight.

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После неудачи глава SpaceX Илон Маск лаконично написал: "Посмотрим, что покажет утром проверка данных, но это может быть ошибкой тест-конфигурации". Возможно, неудача может быть связана с оборудованием стравливания газа, а не отказом под давлением.

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20 ноября с первым прототипом произошла похожая аномалия, а второй прототип, SN2, лопнул во время теста куда как зрелищнее.

Другой ракурс (на 2 минуте 27 секунде):

Следующий прототип, SN4, уже строится. Только после успешного статического испытания на криогенную стойкость и жаропрочность SN4 сможет выполнить испытательный полет на высоту до 150 метров.

В ноябре 2018 года глава компании Илон Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В идеальном случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

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Видео: BocaChicaGal / NASASpaceflight / LabPadre